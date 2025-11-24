Avellino, Sedici Comuni dell’ambito sociale A04 uniti contro la violenza L'evento si terrà domani alle 10.00 nella sala Consiliare del comune di Avellino

di Paola Iandolo

L’Azienda Speciale Consortile dell’Ambito Sociale A04 e la Cooperativa Sociale La Goccia, da anni impegnata nel contrasto alla violenza di genere sul territorio provinciale attraverso tre centri antiviolenza e due case rifugio, invitano la cittadinanza, le istituzioni e gli organi di stampa a partecipare all’evento conclusivo della Campagna di sensibilizzazione e prevenzione “Dall’8 marzo al 25 novembre”.

La campagna “Dall’8 marzo al 25 novembre” ha coinvolto amministrazioni, scuole, associazioni locali e cittadini, distinguendosi per un approccio partecipato e continuativo, nato dal desiderio di far crescere una cultura del rispetto e della prevenzione. L’appuntamento è fissato per domani, martedì 25 novembre 2025, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Avellino. L’evento rappresenta il momento culminante di un percorso condiviso, iniziato mesi fa e costruito giorno dopo giorno insieme alla comunità.

Durante la manifestazione verrà realizzato un murale collettivo, composto dall’unione dei 16 pezzi–puzzle simbolicamente assegnati a ciascun Comune dell’Ambito. Ogni pezzo rappresenta una tematica fondamentale: dalla forza e resilienza femminile alla necessità di denunciare la violenza, dall’autodeterminazione al riconoscimento del ruolo delle donne nella Storia e nella costruzione della Pace.

Questa iniziativa va oltre il consueto rito di denuncia delle aggressioni che quotidianamente ledono donne e minori. Intende essere, piuttosto, una dichiarazione viva, tangibile e profondamente partecipata: l’affermazione di una responsabilità condivisa che ci chiama tutti in causa. Un messaggio che dichiara la nostra intenzione di non tacere, di non distogliere lo sguardo e di impegnarci con determinazione per un contesto territoriale capace di offrire protezione, ascolto e supporto immediato.