Avellino, Dolce Vita, domani ultime discussioni delle difese e poi la decisione Potrebbe arrivare già in giornata la decisione del giudice sulla richiesta di rinvio a giudizio

di Paola Iandolo

Domani mattina nell'aula Gup del tribunale di Avellino, si terrà un altro step dell'udienza prelimnare per il procedimento che ha visto indagati l'ex sindaco Gianluca Festa (ha scelto il rito Immediato) e altri 26, tra ex amministratori, dirigenti e imprenditori denominato "Dolce Vita". Davanti al gup Mauro Tringali, è già arrivata la richiesta di rinvio a giudizio firmata dal Procuratore Domenico Airoma, insieme al suo Aggiunto Francesco Raffaele e il sostituto procuratore Fabio Massimo del Mauro.Domani mattina dovranno discutere altri legali e poi potrebbe già arrivare la decisione del giudice per lìudienza preliminare.

Diciotto sono i capi di imputazione su diciannove contestati sulla base delle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo e della Guardia di Finanza che dal settembre del 2023 al marzo del 2024 hanno indagato sull’ex primo cittadino di Avellino. Nelle precedenti udienze il comune di Avellino, rappresentato dall'avvocato Foreste, presidente dell'ordine degli avvocati di Napoli, è stato ammesso e si è costituito parte civile nel dibattimento. Dopo la scelta del principale indagato, Gianluca Festa, che ha optato per il giudizio immediato (il processo partirà il prossimo 23 gennaio davanti al Tribunale di Avellino), probabilmente il giudice accorperà nuovamente i procedimenti.