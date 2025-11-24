San Martino, Narcotraffico gestito dal Clan Pagnozzi: in Appello pene ridotte I giudici della Corte di Appello hanno ridotto per tutti le condanne inflitte in primo grado

di Paola Iandolo

In primo grado avevano rimendiato quindici condanne ed un'assoluzione, A deciderle il gup del Tribunale di Napoli, Maria Laura Ciollaro al termine del rito abbreviato per sedici delle venti persone coinvolte in una indagine della Dda e dei carabinieri in Valle Caudina. Le accuse, a vario titolo: tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso e del fine di agevolare il clan Pagnozzi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta dell'inchiesta rimbalzata all'attenzione dell'opinione pubblica il 4 dicembre 2023, quando era stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare.

In primo grado

Queste le pene inflitte: 11 anni e 6 mesi ad Aniello De Paola (avvocato Francesco Perone), 47 anni, 18 anni, 10 mesi e 20 giorni a Eugenio De Paola, 34 anni, 13 anni, 2 mesi e 30 giorni a Mario De Paola, 34 anni, di San Martino Valle Caudina – per entrambi l'avvocato Valeria Verusio-, 16 anni a Vincenzo Lomasto (avvocati Claudio Borgiani e Maria Grazia Padula), 31 anni, di Pomezia, 9 anni e 6 mesi a Francesco Magliocca (avvocato Emma Petrella), 26 anni, di Roccabascerana, 9 anni, 10 mesi e 20 giorni a Giuseppe Magliocca (avvocato Maria Antonietta Fantasia), 37 anni, di Roccabascerana, 13 anni, 8 mesi e 20 giorni a Giuseppe Magliocca (avvocati Perone e Verusio), 54 anni, di Roccabascerana, 12 anni a Giergy Nika (avvocati Stefano Pazienza e Mattia Zecca), 32 anni, di Pomezia, 20 anni a Erminio Pagnozzi (avvocati Massimiliano Cornacchione e Rocco Maria Spina), 61 anni, residente a Ceppaloni ma domiciliato ad Aprilia, 16 anni e 8 mesi a Paolo Pagnozzi ( avvocati Immacolata Romano e Alfredo Gaito), 63 anni, di San Martino Valle Caudina, 4 anni e 8 mesi a Nino Piacentile (avvocati Giuliana De Nicola e Domenico Della Gatta), 55 anni, di San Martino Valle Caudina, 16 anni ad Andrea Salsiccia (avvocato Antonio Di Cicco), 51 anni, di Pomezia, 10 anni e 20 gioni a Giulia Sopranzi (avvocato Massimiliano Cornacchione), 40 anni, di Anzio, 3 anni a Paolo Russo (avvocato Giorgio De Angelis), 55 anni, di Ardea,10 anni e 10 mesi - in continuazione con un'altra condanna definitiva- a Palmerino Venoso (avvocato Massimiliano Cornacchione), 49 anni, di Roccabascerana.

In secondo grado

I giudici di secondo grado hanno concesso le attenuanti generiche equivalenti per Mario De Paola riducendo la pena a 3 anni e 6 mesi di reclusione, rideterminata la pena anche per Eugenio De Paola con la significativa riduzione in 7 anni e 3 mesi di reclusione dopo l'esclusione del ruolo di promotore dell'associazione, entrambi difesi dall'avvocato Valeria Verrusio, per Aniello De Paola la pena è stata ridotta a 6 anni e 10 mesi di reclusione, per Vincenzo Lomasto in 8 anni 3 mesi e 10 giorni, per Francesco Magliocca in 7 anni un mese e 10 giorni, per Giuseppe Magliocca in 7 anni 2 mesi e 20 giorni, per Giuseppe Magliocca classe '87 in 7 anni di reclusione, Nika Gjergj in 10 anni 7 mesi e 10 giorni di reclusione, Erminio Pagnozzi in 13 anni 9 mesi e 10 giorni di reclusione, per Paolo Pagnozzi in 13 anni 4 mesi e 20 giorni, per Nino Picentile rideterminata la pena in anni 3 e 6 mesi di reclusione, per Paolo Russo riduzione in 2 anni e 4mila euro di multa, per Andrea Salsiccia in 8 anni 7 mesi e 10 giorni di reclusione, Giulia Sopranzi in 7 anni e 10 mesi di reclusione e revoca della libertà vigilata e per Palmerino Venoso riduzione in 7 anni e 4 mesi di reclusione con revoca della libertà vigilata. Tra 90 giorni le motivazioni della sentenza