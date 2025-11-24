San Martino, Narcotraffico gestito dal Clan Pagnozzi: in Appello pene ridotte

I giudici della Corte di Appello hanno ridotto per tutti le condanne inflitte in primo grado

San Martino Valle Caudina.  

di Paola Iandolo 

In  primo grado avevano rimendiato quindici condanne ed un'assoluzione, A deciderle il gup del Tribunale di Napoli, Maria Laura Ciollaro al termine del rito abbreviato per sedici delle venti persone coinvolte in una indagine della Dda e dei carabinieri in Valle Caudina. Le accuse, a vario titolo: tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso e del fine di agevolare il clan Pagnozzi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta dell'inchiesta rimbalzata all'attenzione dell'opinione pubblica il 4 dicembre 2023, quando era stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare.

In primo grado

Queste le pene inflitte: 11 anni e 6 mesi ad Aniello De Paola (avvocato Francesco Perone), 47 anni, 18 anni, 10 mesi e 20 giorni a Eugenio De Paola, 34 anni, 13 anni, 2 mesi e 30 giorni a Mario De Paola, 34 anni, di San Martino Valle Caudina – per entrambi l'avvocato Valeria Verusio-, 16 anni a Vincenzo Lomasto (avvocati Claudio Borgiani e Maria Grazia Padula), 31 anni, di Pomezia, 9 anni e 6 mesi a Francesco Magliocca (avvocato Emma Petrella), 26 anni, di Roccabascerana, 9 anni, 10 mesi e 20 giorni a Giuseppe Magliocca (avvocato Maria Antonietta Fantasia), 37 anni, di Roccabascerana, 13 anni, 8 mesi e 20 giorni a Giuseppe Magliocca (avvocati Perone e Verusio), 54 anni, di Roccabascerana, 12 anni a Giergy Nika (avvocati Stefano Pazienza e Mattia Zecca), 32 anni, di Pomezia, 20 anni a Erminio Pagnozzi (avvocati Massimiliano Cornacchione e Rocco Maria Spina), 61 anni, residente a Ceppaloni ma domiciliato ad Aprilia, 16 anni e 8 mesi a Paolo Pagnozzi ( avvocati Immacolata Romano e Alfredo Gaito), 63 anni, di San Martino Valle Caudina, 4 anni e 8 mesi a Nino Piacentile (avvocati Giuliana De Nicola e Domenico Della Gatta), 55 anni, di San Martino Valle Caudina, 16 anni ad Andrea Salsiccia (avvocato Antonio Di Cicco), 51 anni, di Pomezia, 10 anni e 20 gioni a Giulia Sopranzi (avvocato Massimiliano Cornacchione), 40 anni, di Anzio, 3 anni a Paolo Russo (avvocato Giorgio De Angelis), 55 anni, di Ardea,10 anni e 10 mesi - in continuazione con un'altra condanna definitiva- a Palmerino Venoso (avvocato Massimiliano Cornacchione), 49 anni, di Roccabascerana.

In secondo grado 

 I giudici di secondo grado hanno concesso le attenuanti generiche equivalenti per Mario De Paola riducendo la pena a 3 anni e 6 mesi di reclusione, rideterminata la pena anche per Eugenio De Paola con la significativa riduzione in 7 anni e 3 mesi di reclusione dopo l'esclusione del ruolo di promotore dell'associazione, entrambi difesi dall'avvocato Valeria Verrusio, per Aniello De Paola la pena è stata ridotta a 6 anni e 10 mesi di reclusione, per Vincenzo Lomasto in 8 anni 3 mesi e 10 giorni, per Francesco Magliocca in 7 anni un mese e 10 giorni, per Giuseppe Magliocca in 7 anni 2 mesi e 20 giorni, per Giuseppe Magliocca classe '87 in 7 anni di reclusione, Nika Gjergj in 10 anni 7 mesi e 10 giorni di reclusione, Erminio Pagnozzi in 13 anni 9 mesi e 10 giorni di reclusione, per Paolo Pagnozzi in 13 anni 4 mesi e 20 giorni, per Nino Picentile rideterminata la pena in anni 3 e 6 mesi di reclusione, per Paolo Russo riduzione in 2 anni e 4mila euro di multa, per Andrea Salsiccia in 8 anni 7 mesi e 10 giorni di reclusione, Giulia Sopranzi in 7 anni e 10 mesi di reclusione  e revoca della libertà vigilata e per Palmerino Venoso riduzione in 7 anni e 4 mesi di reclusione con revoca della libertà vigilata.  Tra 90 giorni le motivazioni della sentenza 

