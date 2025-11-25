Avellino, inchiesta Dolce Vita, arriva la decisione del gup: tutti a processo

di Paola Iandolo
Sono stati rinviati a giudizio tutti i 26 imputati nel processo "Dolce Vita". L'istruttoria dibattimentale avrà inizio il prossimo 24 aprile davanti al collegio presieduto dal giudice Sonia Matarazzo, a latere Fabrizio Ciccone e Michela Eligiato. A chiedere il processo il procuratore Domenico Airoma, l'aggiunto Francesco Raffaele e il pubblico ministero Fabio Massimo Del Mauro. A rinviarli a giudizio il gup Mauro Tringali dopo le ultime discussioni e l'interrogatorio del dirigente comunale Gianluigi Marotta. Rigettate tutte le richieste delle difese. Processo che si terrà di venerdì davanti allo stesso collegio dove è approdato il giudizio immediato per l'imputato principale, l'ex sindaco Gianluca Festa. Dunque i due procedimenti potrebbero essere ricongiunti.
A processo:
Fabio GUERRIERO
Filomena SMIRAGLIA
Marianna CIPRIANO
Davide MAZZA
Anrtonio MAZZA
Germana SIMEONE
Gianluigi MAROTTA
Vittorio AMBROSINO
Marcello COSTANTINO
Franco Antonio CAMARCA
Eugenio PANCIONE
Erminio LANZOTTI
Antonello PELLECCHIA
Lucio BUONOVINO
Giuseppe BUONOVINO
Antonio GENOVESE
Danilo FESTA
Diego GUERRIERO
Antonio SPAGNUOLO
Raffaella IERMANO
Antonio SABATINO
Claudia SABATINO
Giovanni CUCCINIELLO
Principessa PELLECCHIA
Vincenzo PORCIELLO
Ugo RUBICONDO
sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, falso ideologico e materiale, corruzione, rivelazione del segreto d'ufficio e ricettazione.
I difensori di fiducia degli imputati sono. Marino Capone, Nicola Quatrano, Marco Campora, Ennio Napolillo, Gaetano Aufiero, Fabio Viglione, Maria Tiso, Giuseppe Saccone, Salvatore Operetto, Domenico Carchia, Domenico Ciruzzi, Angelo Iandolo, Francesco Saverio Iandoli, Valeria Verrusio, Salvatore Francesco Soriano, Teodoro Reppucci, Alfonso Laudonia, Claudio Frungillo- Il pool difensivo dovrà tentare di far decadere le accuse mosse nei confronti dei loro assistiti.