Avellino, inchiesta Dolce Vita, arriva la decisione del gup: tutti a processo Il processo inizierà per tutti il 24 aprile 2026 davanti al tribunale in composizione collegiale

di Paola Iandolo

Sono stati rinviati a giudizio tutti i 26 imputati nel processo "Dolce Vita". L'istruttoria dibattimentale avrà inizio il prossimo 24 aprile davanti al collegio presieduto dal giudice Sonia Matarazzo, a latere Fabrizio Ciccone e Michela Eligiato. A chiedere il processo il procuratore Domenico Airoma, l'aggiunto Francesco Raffaele e il pubblico ministero Fabio Massimo Del Mauro. A rinviarli a giudizio il gup Mauro Tringali dopo le ultime discussioni e l'interrogatorio del dirigente comunale Gianluigi Marotta. Rigettate tutte le richieste delle difese. Processo che si terrà di venerdì davanti allo stesso collegio dove è approdato il giudizio immediato per l'imputato principale, l'ex sindaco Gianluca Festa. Dunque i due procedimenti potrebbero essere ricongiunti.

A processo:

Fabio GUERRIERO

Filomena SMIRAGLIA

Marianna CIPRIANO

Davide MAZZA

Anrtonio MAZZA

Germana SIMEONE

Gianluigi MAROTTA

Vittorio AMBROSINO

Marcello COSTANTINO

Franco Antonio CAMARCA

Eugenio PANCIONE

Erminio LANZOTTI

Antonello PELLECCHIA

Lucio BUONOVINO

Giuseppe BUONOVINO

Antonio GENOVESE

Danilo FESTA

Diego GUERRIERO

Antonio SPAGNUOLO

Raffaella IERMANO

Antonio SABATINO

Claudia SABATINO

Giovanni CUCCINIELLO

Principessa PELLECCHIA

Vincenzo PORCIELLO

Ugo RUBICONDO

sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, falso ideologico e materiale, corruzione, rivelazione del segreto d'ufficio e ricettazione.

I difensori di fiducia degli imputati sono. Marino Capone, Nicola Quatrano, Marco Campora, Ennio Napolillo, Gaetano Aufiero, Fabio Viglione, Maria Tiso, Giuseppe Saccone, Salvatore Operetto, Domenico Carchia, Domenico Ciruzzi, Angelo Iandolo, Francesco Saverio Iandoli, Valeria Verrusio, Salvatore Francesco Soriano, Teodoro Reppucci, Alfonso Laudonia, Claudio Frungillo- Il pool difensivo dovrà tentare di far decadere le accuse mosse nei confronti dei loro assistiti.