Avellino, inchiesta Dolce Vita, arriva la decisione del gup: tutti a processo

Il processo inizierà per tutti il 24 aprile 2026 davanti al tribunale in composizione collegiale

Avellino.  

di Paola Iandolo 

Sono stati rinviati a giudizio tutti i 26 imputati nel processo "Dolce Vita". L'istruttoria dibattimentale avrà inizio il prossimo 24 aprile davanti al collegio presieduto dal giudice Sonia Matarazzo, a latere Fabrizio Ciccone e Michela Eligiato. A chiedere il processo il procuratore Domenico Airoma, l'aggiunto Francesco Raffaele e il pubblico ministero Fabio Massimo Del Mauro. A rinviarli a giudizio il gup Mauro Tringali dopo le ultime discussioni e l'interrogatorio del dirigente comunale Gianluigi Marotta. Rigettate tutte le richieste delle difese. Processo che si terrà di venerdì davanti allo stesso collegio dove è approdato il giudizio immediato per l'imputato principale, l'ex sindaco Gianluca Festa. Dunque i due procedimenti potrebbero essere ricongiunti.

A processo:

Fabio GUERRIERO 
Filomena SMIRAGLIA
Marianna CIPRIANO 
Davide MAZZA 
Anrtonio MAZZA 
Germana SIMEONE 
Gianluigi MAROTTA 
Vittorio AMBROSINO 
Marcello COSTANTINO
Franco Antonio CAMARCA 
Eugenio PANCIONE 
Erminio LANZOTTI
Antonello PELLECCHIA 
Lucio BUONOVINO 
Giuseppe BUONOVINO 
Antonio GENOVESE 
Danilo FESTA 
Diego GUERRIERO 
Antonio SPAGNUOLO 
Raffaella IERMANO 
Antonio SABATINO 
Claudia SABATINO
Giovanni CUCCINIELLO 
Principessa PELLECCHIA
Vincenzo PORCIELLO  

Ugo RUBICONDO

sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, falso ideologico e materiale, corruzione, rivelazione del segreto d'ufficio e ricettazione.

I difensori di fiducia degli imputati sono. Marino Capone, Nicola Quatrano, Marco Campora, Ennio Napolillo, Gaetano Aufiero, Fabio Viglione, Maria Tiso, Giuseppe Saccone, Salvatore Operetto, Domenico Carchia, Domenico Ciruzzi, Angelo Iandolo, Francesco Saverio Iandoli, Valeria Verrusio, Salvatore Francesco Soriano, Teodoro Reppucci, Alfonso Laudonia, Claudio Frungillo- Il pool difensivo dovrà tentare di far decadere le accuse mosse nei confronti dei loro assistiti. 

 

