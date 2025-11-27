Avellino: cinquantenne accusato di diffamazione: assolto per assenza di prove Le indagini ora sono concentrate su un altro soggetto che potrebbe essere il responsabile

di Paola Iandolo

E' stato assolto con la formula “per non aver commesso il fatto”. Finisce un incubo per un cinquantenne di Avellino finito a processo per diffamazione aggravata, difeso dall’avvocato Nello Pizza. L’ imputato era stato accusato di aver postato sulla pagina “phicanet” delle immagini di cinque ragazze estrapolate dai loro profili social, abbinandole ad immagini pornografiche.

Dopo la denuncia di due delle cinque ragazze che erano finite sul forum nella piattaforma, costituite in giudizio e rappresentate dagli avvocati Bibiana Iannaccone e Stefano Vozella, l'uomo era finito a giudizio L’istruttoria dibattimentale ha però fatto emergere che benché il cinquantenne avesse avviato il forum sulla pagina, non esistono evidenze che gli altri accessi sulla stessa piattaforma fossero collegati alle foto postate. Circostanza emersa durante l’esame in aula di un ispettore della Polizia Postale di Avellino, ascoltato dal giudice monocratico Fabrizio Ciccone.

La Polizia Postale avrebbe infatti accertato che il cinquantenne aveva avviato il forum ma non ha potuto collegarlo alle foto postate. Sarebbe stato individuato un altro soggetto, prontamente denunciato e per il quale sono in corso le indagini. Gli avvocati di parte civile Bibiana Iannaccone e Stefano Vozella hanno chiesto per questo la trasmissione degli atti in Procura, per accertare se si tratta anche dello stesso soggetto o di altri soggetti che ha postato le immagini delle proprie assistite.