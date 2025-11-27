Bisaccia, fuga di gas nel centro storico: 2 ustionati Carabinieri sul posto

Poco fa, a Bisaccia (AV), in Vico San Filippo, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti, congiuntamente ai Vigili del Fuoco e a personale del 118, a seguito di un’esplosione verosimilmente di natura accidentale e riconducibile a una fuga di gas all’interno di un’abitazione privata situata al piano terra.

Due uomini, entrambi di origini straniere, hanno riportato lievi ustioni e sono stati trasportati all'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso. L’edificio non ha subito crolli.