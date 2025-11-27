Ariano, infiltrazioni nella palestra a scuola: intervengono i vigili del fuoco Disposta l'interdizione all'auso, vertice urgente in comune e l'annuncio dei primi interventi

Infiltrazioni d'acqua nella palestra, accentuate dalle ultime abbondanti precipitazioni e alla scuola media Mancini di Ariano Irpino, arrivano i vigili del fuoco. La struttura è al momento inagibile.

I caschi rossi hanno riscontrato infiltrazioni in una parte dell'impianto elettrico disponendo l'interdizione all'uso.

Importanti infiltrazioni hanno interessato la copertura della palestra e del blocco bagni. L'area tecnica del comune ha prontamente predisposto il progetto di riparazione e rifacimento della guaina della copertura, stimando il costo.

Sono state già reperite le risorse sul bilancio comunale, dopo un vertice d'urgenza con il sindaco Enrico Franza, il responsabile dell'area finanziaria e l'assessore al bilancio.

Domani mattina primo sopralluogo con l'impresa per definire i lavori e dare corso all'intervento la prossima settimana. Intervento stimato per circa 20.000 euro.

La palestra ospita anche società sportive che svolgono varie attività. La speranza, fanno sapere i genitori è che i tempi di messa in sicurezza siano rapidissimi.