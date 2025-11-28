Carabinieri bloccano coppia dopo furto in negozio: denunciati L'intervento lampo dei militari ad Atripalda

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Avellino hanno denunciato una coppia di trentenni (lui di Monteforte Irpino, lei di origini straniere), ritenuti responsabili di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale di Atripalda.

È accaduto nel pomeriggio di ieri: la pattuglia, impegnata in un ordinario servizio di perlustrazione, è intervenuta presso il punto vendita a seguito della segnalazione della presenza di due persone che si aggiravano tra gli scaffali con atteggiamento sospetto.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato i soggetti segnalati che, bloccati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di capi di abbigliamento e articoli di intimo per un valore di alcune centinaia di euro, poco prima sottratti dal negozio.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. I due, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

La donna è stata inoltre denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, avendo più volte tentato la fuga per eludere il controllo.