Avellino, Report Istat sugli abitanti: in sei mesi persi 1179 residenti

di Paola Iandolo
La provincia di Avellino continua a perdere abitanti. Il nuovo report ISTAT registra, tra gennaio e agosto 2025, un calo di 1.179 residenti, con la popolazione che scende da 394.796 a 393.580 persone. Un dato che conferma il preoccupante declino demografico del territorio.
A pesare non è solo l’emigrazione dei giovani, ma anche l’abbandono progressivo da parte di altre fasce d’età. Devastante il saldo naturale (nati meno morti): –1.624 nello stesso periodo, segno di un calo delle nascite sempre più marcato e di un territorio che continua a svuotarsi.