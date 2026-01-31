Investito accidentalmente dal figlio: anziano soccorso in eliambulanza Tragedia sfiorata a Montecalvo Irpino

Stava effettuando una manovra nel piazzale di un'azienda, dove era giunto per commissioni, quando inavvertitamente, per cause del tutto accidentali, alla guida di un autocarro ha investito in retromarcia l'anziano padre che in quel momento dopo averlo raggiunto si trovava proprio dietro il mezzo. Nell'azione di manovra in uscita tra i cassoni non si è accorto praticamente di nulla. E' successo tutto in pochi secondi.

L'uomo di 79 anni, è stato trascinato per diversi metri sull'asfalto, perdendo sangue. E' accaduto in via dei mille a Montecalvo Irpino alle porte del paese. L'azienda è completamente estranea a quanto accaduto.

Quando sono arrivati con immediatezza i sanitari del 118 dalla sede Stie del luogo una volta constatata la gravità della situazione hanno subito informato la centrale operativa di Avellino. Non si è perso un solo istante.

Da qui l'invio di un elisoccorso che ha provveduto a trasferire la persona rimasta ferita dal campo sportivo all'ospedale Moscati di Avellino. Sul posto, carabinieri e polizia municipale. L'uomo era cosciente e collaborativo nonostante il serio trauma cranico subito. La prognosi è riservata.