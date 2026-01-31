È la vigilia di Avellino Basket - Scaligera Verona: "Sarà sfida playoff" Domani (ore 18) il match al PalaDelMauro per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A2

Gara playoff contro la Tezenis Verona per l'Unicusano Avellino Basket. È la stessa società irpina a presentare così la sfida in programma domani (ore 18) al PalaDelMauro con i biancoverdi al decimo posto effettivo della classifica e che puntano al rilancio dopo la sconfitta rimediata a Brindisi andando oltre una condizione fisica di squadra non al top. Anche la Scaligera è reduce da una fase complicata e il coach gialloblu, Demis Cavina, ha rimarcato il valore del match in programma domani. "Affrontiamo una partita tosta per il valore dell’avversario e per le scorie che ci hanno lasciato le due sconfitte arrivate la settimana scorsa, anche in modo rocambolesco. - ha sottolineato il tecnico della Scaligera - La classifica, costantemente in evoluzione, ci ha visto scendere più in basso e questo ci dà motivazione per invertire la tendenza. Abbiamo lavorato tanto, anche dal punto di vista individuale, per cercare di avere uno stato di forma omogeneo. Ci siamo focalizzati molto su noi stessi e siamo pronti. Avellino ha grande qualità offensiva, con tanti giocatori capaci di segnare nell’uno contro uno, ed era tra le squadre accreditate a inizio stagione per arrivare in fondo. Siamo in un momento del campionato in cui è necessario cambiare passo ed essere più cinici per portare a casa le partite che si decidono per episodi".

"Avellino ha grande talento"

"Avellino è una squadra di qualità con tanti giocatori dotati di grande talento. - ha aggiunto la guardia della Scaligera, Lorenzo Ambrosin - Affrontarla in casa loro non è mai semplice, dovremo seguire il piano partita con attenzione per tornare alla vittoria dopo due battute d’arresto consecutive. Siamo carichi".