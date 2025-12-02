Furto e atti vandalici all'impianto Irpiniambiente: la condanna dei sindacati i sindacalisti hanno espresso solidarietà ai dipendenti colpiti

Grave episodio nella mattinata di martedì 2 dicembre all’interno dell’impianto di Irpiniambiente ad Ariano Irpino, dove ignoti si sono introdotti forzando l’accesso e mettendo a segno un furto accompagnato da atti vandalici. I malviventi hanno divelto gli armadietti del personale sottraendo indumenti da lavoro, scarpe antinfortunistiche e vari effetti personali dei dipendenti.

Un gesto che le Organizzazioni Sindacali FIT CISL e UGL Igiene Ambientale di Avellino condannano “con la massima fermezza”, definendolo non solo un reato contro la proprietà, ma un attacco diretto “al decoro, alla dignità e alla sicurezza dei lavoratori”, privati degli strumenti indispensabili per lo svolgimento quotidiano delle loro mansioni.

I sindacalisti Nunzio Marotta, Segretario Provinciale UGL Igiene Ambientale, e Francesco Codella, Segretario Generale FIT CISL Avellino, hanno espresso solidarietà ai dipendenti colpiti:

“Un gesto vile e inqualificabile. Confidiamo pienamente nell’operato delle Forze dell’Ordine affinché si faccia luce sull’accaduto e i responsabili vengano individuati e perseguiti con rapidità.”

Il responsabile dell’impianto ha già sporto formale denuncia presso la stazione dei carabinieri. Nel frattempo sono in corso le indagini: i militari stanno acquisendo e analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per risalire agli autori del raid.