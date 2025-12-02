Avellino, rapina al tabacchi via Amabile: arriva la condanna per il 31enne Il 31enne aveva tentato la fuga salendo su un autobus di linea

di Paola Iandolo

Nel febbraio scorso aveva seminato il panico nella tabacchi di via Amabile ad Avellino. Il responsabile, un 31enne di Santo Stefano del Sole, è stato condannato a quattro anni di reclusione. Aveva impugnato una scacciacani per mettere a segno il colpo e oggi è arrivata la sentenza. Ad emetterla i giudici del Tribunale Collegiale di Avellino, presieduto dal giudice Gian Piero Scarlato, al termine della camera di consiglio dopo le discussioni in aula delle parti. La Procura aveva invocato una condanna a 5 anni di reclusione.

Il 31enne era stato arrestato mentre tentava di scappare dopo aver messo a segno il colpo e dopo aver sottratto circa 400euro dal tabacchi di via Luigi Amabile. Con il volto coperto e armato di pistola, rivelatasi poi una scacciacani, si era fatto consegnare il denaro contante custodito nella cassa e si era dato alla fuga a piedi. Alcuni cittadini, dopo aver allertato il 112, lo avevano inseguito. I Carabinieri lo avevano poi bloccato a bordo di un autobus di linea sul quale era salito.