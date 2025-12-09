Avellino, presenza sospetta in un parco a contrada Amoretta: arriva la polizia Anche stanotte poliziotti in azione con controlli a tappeto tra centro e periferia

Lunga notte di controlli per le forze dell'ordine ad Avellino e provincia. Ladri scatenati tra capoluogo e nei comuni irpini, e l'allerta sale. Ad Avellino città, ieri sera, è scattata la segnalazione in un parco residenziale di Contrada Amoretta. Alla centrale operativa della Polizia di stato è arrivata una richiesta di intervento per una presenza sospetta nei pressi di una villa. Ad essere segnalata una persona, presumibilmente un uomo, di corporatura esile, intenta nell'ispezionare il perimetro esterno di una villa.

La richiesta di aiuto

La proprietaria di casa ha rapidamente avvisato gli agenti. Una volta arrivati sul posto, tempestivamente, i poliziotti hanno avviato le verifiche ma dell'uomo non c'era alcuna traccia. Una volta vistosi notato dai proprietari della villa, l'uomo si sarebbe dato rapidamente alla fuga. Solo poche settimane fa, esattamente lo scorso 15 novembre, nello stesso parco era stato messo a segno un colpo. I ladri erano entrati in azione in prima serata, noncuranti della presenza in casa dei proprietari. In quel caso i malviventi riuscirono a trafugare beni e soldi e a darsi rapidamente alla fuga. La zona di Contrada Archi e Contrada Amoretta da settimane è nel mirino di bande di ladri senza scrupoli, pronti ad entrare in azione rapidissimi. La polizia invita i cittadini a segnalare ogni presenza sospetta o situazione di potenziale rischio. I controlli sono a tappeto sul territorio delle forze dell'ordine, anche interforze.