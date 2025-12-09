Forino, smantellata una piazza di spaccio: sette indagati sono finiti in carcere A coordinare le indagini la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli

di Paola Iandolo

Lotta alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: smantellata una fiorente piazza realizzata tra Avellino, Forino e Chiusano San Domenico, grazie ad un'operazione dei Carabinieri coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Il gruppo è stato operativo tra marzo e ottobre del 2021.

Sette misure cautelari sono state eseguite la notte scorsa dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino nei confronti di altrettanti indagati, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e detenzione ai fini dello spaccio.

L’indagine coordinata dal pm antimafia Anna Frasca e condotta dai militari del Nucleo Investigativo aveva già portato ad una serie di sequestri nel periodo di contestazione degli episodi di spaccio e di operatività della presunta associazione.

L’Antimafia ha chiesto ed ottenuto la misura cautelare in carcere, quella firmata dal Gip del Tribunale di Napoli Linda Comella. Con l'emissione delle misure cautelari eseguite la scorsa notte si è conclusa la terza indagine per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo sul territorio avellinese negli ultimi mesi.