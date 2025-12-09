Solofra, 49enne accusato di maltrattamenti: condannato a tre anni e tre mesi Ricostruiti in aula i comportamenti violenti e denigratori posti in essere dal 49enne

di Paola Iandolo

Accusato di maltrattamentri in famiglia: 49enne di Solofra condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione. Ad emettere la sentenza il tribunale di Avellino. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale il legale di parte civile - l'avvocato Lucia Perri - ha ricostruito una serie di condotte vessatorie compiute spesso anche in presenza dei figli minori. Secondo quanto emerso nel corso del processo, l’uomo, in più occasioni e in stato di alterazione per assunzione di alcool o sostanze stupefacenti, avrebbe sottoposto la coniuge a forme di violenza fisica e psicologica. Tra gli episodi contestati figurano percosse con calci e pugni, il divieto di contattare altre persone o di uscire di casa, e continue umiliazioni verbali, sia all’interno dell’abitazione sia davanti ai clienti del negozio dove la donna esercitava la professione di parrucchiera.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti dopo le denunce presentate dalla moglie del 49enne, quest'ultimo spesso le lanciava contro degli oggetti e compiva gesti intimidatori accompagnati da parole offensive o minacciose. In più occasioni, la donna avrebbe subito colpi che le hanno provocato contusioni e tumefazioni, tra cui un pugno al volto che l’ha fatta cadere a terra e il lancio di una sedia che le ha lesionato la gamba e la caviglia.

Il tribunale ha disposto l’esecuzione della pena detentiva. La sentenza conferma l’esito delle indagini e delle testimonianze raccolte durante il procedimento, ponendo fine alla vicenda giudiziaria.