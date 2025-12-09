Avellino, svaligiato un appartamento in via Mancini: bottino da quantificare Hanno agito all'imbrunire approfittando dell'assenza dei proprietari

di Paola Iandolo

Ladri in azione di sera in via Mancini di Avellino. La famiglia era fuori per lo shopping. La banda di malviventi è entrata nell'appartamento di un noto professionista residente nella centralissima zona, appena è calato il sole. Con un'azione fulminea sono riusciti a portare via monili d’oro di grande valore. Il bottino è ancora da quantificare, ma da una prima conta dei danni sembra sia ingente.

Ieri sera è stata presa di mira ancora una volta Contrada Archi e le abitazioni di Contrada Amoretta. Ma le incursioni si susseguono. Infatti sono nei giorni scorsi sono state prese di mira le abitazioni di Rione Parco, Contrada Archi e via San Leonardo.I residenti sono estausti e chiedono controlli serrati.