Avellino, svaligiato un appartamento in via Mancini: bottino da quantificare

di Paola Iandolo
Ladri in azione di sera in via Mancini di Avellino. La famiglia era fuori per lo shopping. La banda di malviventi è entrata nell'appartamento di un noto professionista residente nella centralissima zona, appena è calato il sole. Con un'azione fulminea sono riusciti a portare via monili d’oro di grande valore. Il bottino è ancora da quantificare, ma da una prima conta dei danni sembra sia ingente.
Ieri sera è stata presa di mira ancora una volta Contrada Archi e le abitazioni di Contrada Amoretta. Ma le incursioni si susseguono. Infatti sono nei giorni scorsi sono state prese di mira le abitazioni di Rione Parco, Contrada Archi e via San Leonardo.I residenti sono estausti e chiedono controlli serrati.