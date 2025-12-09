Avellino, furti e reati: posti di controllo rafforzati tra periferia e centro Posti di controllo e forze dell'ordine in azione anche tra contrada Amoretta e Contrada Archi

Ladri scatenati tra capoluogo e provincia, forze dell'ordine in azione. La polizia presidia strade e contrade in centro come in periferia. Al tramonto posti di controllo sono stati sistemati a corona della città ospedaliera, per presidiare le vie di accesso tra le stradine interpoderali di contrada Archi e contrada Amoretta, nelle scorse settimane e giorni prese di mira da bande dei ladri. Ma i controlli sono sistematici in tutta la città. In zione polizia, carabinieri e altre forze dell'ordine. In vista delle feste si è registrato un aumento delle segnalazioni di presenze sospette e colpi tentati o andati a buon fine. E forze dell'ordine invitano i cittadini a collaborare e segnalare ogni situazione di pericolo o sospetta.