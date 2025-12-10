Forino, piazza di spaccio in Irpinia: i sette arrestati domani davanti al gip L'operazione dei Carabinieri coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli

I sette indagati finiti in carcere con le accuse di aver gestito una fiorente piazza realizzata tra Avellino, Forino e Chiusano San Domenico compariranno domani davanti al gip, per gli interrogatori di garanzia. A smantellarla un’operazione dei Carabinieri coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Il gruppo è stato operativo tra marzo e ottobre del 2021.

Le misure cautelari sono state eseguite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino nei confronti di G.G. di Forino, M.L. di Salza Irpina, M.A.C. di Forino, di M.D.F di Forino, M.G. L.P. di Summonte, U.M. di Mercogliano e M.D.R. di Chiusano San Domenico, tutti accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e detenzione ai fini dello spaccio.

L’indagine coordinata dal pm antimafia Anna Frasca e condotta dai militari del Nucleo Investigativo aveva già portato ad una serie di sequestri nel periodo di contestazione degli episodi di spaccio e di operatività della presunta associazione.

L’Antimafia ha chiesto ed ottenuto la misura cautelare in carcere, quella firmata dal Gip del Tribunale di Napoli Linda Comella. Con l’emissione delle misure cautelari eseguite la scorsa notte si è conclusa la terza indagine per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio