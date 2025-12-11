Torella dei Lombardi, 100 alunni incontrano i Carabinieri: siete il futuro I militari e l'incontro

Prosegue in Irpinia il ciclo di incontri promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Nella mattinata di ieri, il Comandante della Stazione Carabinieri di Torella dei Lombardi ha incontrato circa 100 alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Criscuoli”. All’iniziativa hanno preso parte il Dirigente Scolastico e il corpo docente, che hanno accolto con interesse e partecipazione l’attività formativa.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi fondamentali della legalità, con particolare attenzione al bullismo e al cyberbullismo. Ai giovani studenti sono state illustrate le dinamiche di tali fenomeni, le implicazioni comportamentali e i rischi connessi all’uso inconsapevole di internet e dei social, evidenziando gli strumenti di tutela e le corrette condotte da adottare.

Gli alunni, molto coinvolti, hanno posto numerose domande e condiviso riflessioni personali, dimostrando vivo interesse per gli argomenti trattati. Apprezzamento è stato espresso anche dai docenti, che hanno manifestato la volontà di riproporre quanto prima analoghi momenti di confronto.

L’Arma dei Carabinieri conferma così il proprio impegno costante nel dialogo con i più giovani, con l’obiettivo di favorire la crescita di una solida coscienza civica e promuovere comportamenti responsabili all’interno della comunità.