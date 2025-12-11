Forino, piazza di spaccio: gli indagati sono rimasti in silenzio davanti al gip

I loro avvocati sono già a lavoro per presentare le istanza davanti al tribunale del Riesame

Forino.  

di Paola Iandolo 

Sono accusati di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti: i sette irpini raggiunti dalle misure cautelari in carcere sono rimasti in silenzio davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia. Ora gli avvocati Ennio Napolillo, Alberico Villani, Alberico Galluccio e Loredana De Risi puntano al Riesame. Il gruppo dedito alla detenzione e spaccio di sostanza stupefacente è stato smantellato con un’operazione dei Carabinieri coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Il gruppo è stato operativo tra marzo e ottobre del 2021.

Le misure cautelari sono state eseguite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino nei confronti di G.G., M.A.C. e M.D.F tutti e tre di Forino, M.G. L.P. di Summonte, U.M. di Mercogliano e M.D.R. di Chiusano San Domenico, tutti accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e detenzione ai fini dello spaccio. L’indagine coordinata dal pm antimafia Anna Frasca e condotta dai militari del Nucleo Investigativo aveva già portato ad una serie di sequestri nel periodo di contestazione degli episodi di spaccio e di operatività della presunta associazione.

