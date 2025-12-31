Montefredane, furto in abitazione: in azione un commando di cinque persone Immediati i posti di blocco da parte degli agenti della questura di Avellino

di Paola Iandolo

Un commando composto da cinque persone, ha fatto irruzione in un’abitazione nel centro di Montefredane. L'abitazione di via Piante era dotata di telecamere e le immagini di videosorveglianza che hanno immortalato il commando in azione è all’esame della Polizia per risalire agli autori del raid. I malviventi hanno agito ieri sera intorno alle 19.30 quando i proprietari erano fuori. Al ritono l'amara scoperta. Sono riusciti a portar via di tutto sccheggiando e mettendo a soqquadro ogni stanza della villetta presa di mira e dinanzi alla quale di sicuro nei giorni precedenti al colpo sono stati effettuati dei sopralluoghi per carpire le abitudine della famiglia. I controlli degli agenti coordinati dal questore Pasquale Picone sono andati avanti fino a tarda notte.