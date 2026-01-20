Cervinara, Accusato di maltrattamenti e lesioni su minore: assolto Il legale dell'imputato ha messo in evidenza le incongruenze e l'assenza di prove schiaccianti

di Paola Iandolo

E' stato assolto dalle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni su un minore. Si è concluso con una assoluzione con formula piena il processo a carico di G.S. di Cervinara. Ad emettere la sentenza il giudice monocratico del Tribunale di Avellino, la dottoressa Matarazzo, che ha escluso ogni responsabilità dell’imputato rispetto ai fatti contestati. Determinante il lavoro della difesa che ha evidenziato le incongruenze dell’impianto accusatorio e dimostrato l’insussistenza dei presupposti per una condanna.

Nel corso del dibattimento, la difesa rappresentata dall'avvocato Stefano Melisi, ha posto l’accento sull'assenza di riscontri oggettivi e sulla necessità di valutare i fatti alla luce dei principi fondamentali del diritto penale, primo fra tutti quello della presunzione di innocenza. Una linea difensiva che ha trovato pieno accoglimento nella decisione del giudice monocratico del tribunale di Avellino. Si attendo le motivazioni della sentenza di assoluzione.