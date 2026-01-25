Ladri acrobati messi in fuga dai residenti: urla e tensione a Solofra Ieri sera ladri in azione in via Napoli

Ladri acrobati e scatenati messi in fuga a Solofra. E' successo ieri sera in via Napoli, dove due individui hanno tentato un furto arrampicandosi su un balcone di un’abitazione privata. Un furto che è stato interrotto dalle urla dei residenti, che hanno costretto i ladri a desistere e a darsi alla fuga. Proprio le grida di alcune persone che si sono rese conto di quanto stesse accadendo hanno spaventato e messo in fuga i banditi. Una zona, quella di via Napoli, più volte finita nel mirino dei malviventi.

Intervento immediato delle forze dell’ordine

Sul posto sono state immediatamente allertate le forze dell’ordine, che sono intervenute per accertamenti e rilievi.

Al momento non risultano persone ferite né danni all’abitazione.