Droga comprata a Napoli e venduta anche a studenti, in appello reato prescritto San Martino Valle Caudina e Cervinara. La sentenza per un 40enne ed un 34enne

Entrambi erano stati condannati in primo grado per spaccio di stupefacenti a 4 anni e 3 mesi, ma la Corte di appello, dopo aver escluso le aggravanti e ritenuta la particolare tenuità del fatto, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato. E' la sentenza per G.I. (avvocato Antonio Leone), 40 anni, e A. I. (avvocato Valeria Verrusio), 34 anni, di San Martino Valle Caudina, che erano stati chiamati in causa da una indagine che avrebbe ritagliato un ruolo anche per due minori giudicati a parte.

Nel mirino degli inquirenti le presunte cessioni di marijuana ed hashish che uno dei minori, in cambio di 20 euro a viaggio, avrebbe comprato due volte a settimana tra Napoli e Caivano. Droga poi venduta, al prezzo di 10 euro a dose, a San Martino Valle Caudina e Cervinara; in quest'ultimo centro anche agli studenti di un istituto. Dosi di eroina, ma a titolo gratuito e per cortesia, sarebbero invece state consegnate ad un personaggio che si trovava ai domiciliari all'epoca dei fatti, che risalgono al 2012 e 2013.