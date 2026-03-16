Ariano: ancora un incidente al bivio di Loreto, quattro feriti e tanto spavento E' il secondo nel giro di pochi giorni nello stesso punto esatto della statale 90

Terzo incidente nel giro di pochi giorni, stesso punto e stessa modalità. Il bivio di via Loreto ad Ariano Irpino, già teatro di morte nel corso degli anni continua a rivelarsi ad altissimo rischio, lungo la statale 90 delle puglie.

E' di quattro persone finite in ospedale il bilancio dell'ultimo incidente che poteva avere conseguenze davvero drammatiche alla pari di quello avvenuto lo scorso sette marzo quando ad avere la peggio era stata una donna di Savignano Irpino ricoverata per un trauma cranico in ospedale al Moscati ad Avellino.

Coinvolte nell'ultimo schianto una fiat panda condotta di una donna che provenendo da Loreto si stava immettendo in direzione Martiri sulla statale 90 e un'audi con tre giovani a bordo che viaggiava nella direzione opposta verso Cardito.

Il primo ad attivarsi è stato un automobilista di passaggio che ha assistito in diretta alla scena e insieme ad un giovane poliziotto penitenziario si è reso subito disponibile per le operazioni di viabilità lungo la trafficata arteria in attesa dell'arrivo di una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile.

Sul posto due ambulanze due ambulanze del 118 da Ariano e Montecalvo allertate dalla centrale operativa di Avellino. Danni rilevanti alle due vetture, in particolare all'audi, fortunatamente nessun ferito frave ma lo spavento è stato enorme per tutti.