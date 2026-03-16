Avellino, Cancellotti prezioso nel rilancio: "Entusiasmo e fiducia" Il gol, ma soprattutto una nuova prestazione di altissima qualità per il terzino destro

La decisione e la qualità di Tommaso Cancellotti nel rilancio dell'Avellino: il difensore è risultato prezioso nell'equilibrio del 4-3-1-2 nato con il Padova e certificato a Chiavari contro la Virtus Entella con la seconda vittoria consecutiva dei lupi (1-2), a +5 sulla zona playout. "È una vittoria meritata e sono contentissimo per il primo gol con l'Avellino. Ci tenevo tantissimo. - ha spiegato Cancellotti nel post-gara del "Sannazzari" - Segno così poco che anche l'esultanza... Ho tentato una L per mio figlio. La dedica è naturalmente per la mia famiglia. Ho segnato nel giorno del compleanno di mia madre. Me lo sto godendo perché il gol arriva dopo una gara di ordine e carattere, ma anche ricca di qualità da parte di tutta la squadra. Vincere qui non era facile, hanno perso squadre importanti, erano tre punti pesantissimi e li abbiamo conquistati con decisione. Era davvero importante vincere".

"Livello alto di prestazione per 6 punti determinanti"

"Il secondo tempo? Sì, effettivamente ci siamo abbassati un po' puntando sulle ripartenze. C'è da dire che non era facile tenere quel ritmo come fatto nel primo tempo. Anche loro hanno espresso un gioco diverso nella ripresa, ma nei fatti abbiamo subito poco e solo nel finale. Il cambio modulo? C'è questo nuovo assetto tattico che ha determinato 6 punti e soprattutto un livello alto di prestazione. C'è entusiasmo e soprattutto fiducia in quello che stiamo facendo".