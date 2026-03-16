Provinciali Avellino, il campo largo fa il pieno. Centro destra batte tre colpi Tre seggi ai dem, tre a Proposta Civica e Hirpinia Libera. Un consigliere a Davvero

È il Partito Democratico la prima forza politica nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino. La lista dem conquista 25.435 voti e porta a casa tre seggi, confermandosi il riferimento principale del quadro politico irpino in una consultazione che, pur essendo di secondo livello, rappresenta un passaggio importante negli equilibri tra territori, amministratori e gruppi dirigenti. A entrare in Consiglio per il Pd sono Luigi D’Angelis, Marcantantonio Spera e Umberto Iovino, i tre nomi che comporranno la rappresentanza democratica nella nuova assemblea provinciale. Il risultato premia una presenza diffusa nei comuni e restituisce ai dem il ruolo di primo partito nella partita di Palazzo Caracciolo.

Proposta Civica e Hirpinia Libera inseguono da vicino

Subito alle spalle del Pd si colloca Proposta Civica per l’Irpinia, che raccoglie 22.085 voti e ottiene anch’essa tre seggi. La lista legata all’area civica porta in Consiglio Enrico Montanaro, Fausto Picone e Katia Renzulli, tre profili espressione di territori diversi ma uniti da un risultato che conferma il peso di questo schieramento nella geografia amministrativa provinciale.

Terza forza è Hirpinia Libera, lista del centrodestra, che totalizza 19.367 voti e conquista tre consiglieri provinciali. Gli eletti sono Mauro Piccolo, Domenico Landi e Marino Sarno. Per l’area di centrodestra si tratta di un risultato significativo, che consente di rafforzare la propria presenza nell’assemblea provinciale e di rivendicare un ruolo più incisivo nel confronto politico dei prossimi mesi.

Due seggi ad Avanti, uno a Davvero

Buona anche la prova di Avanti per l’Irpinia, che con 13.148 voti ottiene due seggi. A rappresentare la lista nel nuovo Consiglio Provinciale saranno Pino Graziano e Carmela Gonnella. Una presenza che contribuirà a definire gli assetti dell’aula e che conferma la capacità della lista di ritagliarsi uno spazio rilevante nella competizione. Completa il quadro Davvero Avellino, che con 737 voti riesce comunque a eleggere Rossella Favorito. Un solo seggio, ma politicamente pesante, perché consente alla formazione di essere presente nella nuova assemblea provinciale e di partecipare direttamente al confronto sulle scelte che riguarderanno il territorio.

La nuova composizione dell’aula provinciale

Il nuovo Consiglio Provinciale di Avellino sarà dunque formato da Luigi D’Angelis, Marcantantonio Spera e Umberto Iovino per il Partito Democratico; Enrico Montanaro, Fausto Picone e Katia Renzulli per Proposta Civica per l’Irpinia; Mauro Piccolo, Domenico Landi e Marino Sarno per Hirpinia Libera; Pino Graziano e Carmela Gonnella per Avanti per l’Irpinia; Rossella Favorito per Davvero Avellino.

È questa la fotografia definitiva uscita dalle urne provinciali, in una tornata che ridisegna i rapporti di forza tra le diverse aree politiche e civiche dell’Irpinia. Il Pd può rivendicare il primato numerico, ma il dato complessivo racconta anche di un’aula articolata, nella quale peseranno alleanze, mediazioni e capacità di tenere insieme sensibilità territoriali differenti.