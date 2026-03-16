Avellino, Ballardini: "Vittoria, continuità e si può ancora migliorare" "Russo? Ripeto che ha ottime qualità, può e deve crescere con attenzione"

"Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, di personalità e meritando il vantaggio di due gol, ma il secondo tempo non mi è piaciuto. È mancata la personalità ed è mancato il possesso palla. Comunque l'Entella ha fatto poco e la vittoria è meritata. Ci sta di soffrire in alcune fasi del match, ma avrei voluto vedere un Avellino diverso nella ripresa. Va bene così perché ci portiamo a casa una vittoria pesante": così Davide Ballardini ha commentato la vittoria del suo Avellino a Chiavari contro la Virtus Entella (1-2), il secondo successo di fila che ha garantito ai lupi il +5 sulla zona playout.

"I tifosi? Felicissimi per loro, spinta importante"

"Sono tre punti che contano molto, conquistati contro una squadra che ha sempre fatto bene in casa. Russo? Ripeto quanto detto già in altre occasioni. Ha qualità, ma può e deve crescere stando sempre di più nella partita con attenzione e serietà. - ha aggiunto il tecnico degli irpini - Biasci? Ho pensato che stessero meglio Russo e Tutino e gioca chi ritengo sia più adatto in quel momento. Palmiero? Ha avvertito di nuovo un fastidio al ginocchio, già accusato in settimana. Abbiamo voluto rischiarlo. Sarà rivalutata la situazione e speriamo che non sia nulla di grave. Speriamo di recupare Pandolfi nella prossima settimana, mentre per Favilli c'è da attendere nella sosta. I tifosi? Sono felicissimo per loro, lo siamo tutti. Ci danno sempre una spinta importante".