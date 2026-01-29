San Martino, colpi di fucile contro un'abitazione: si indaga L'uomo è stato condotto in caserma e i militari lo stanno ascoltando

di Paola Iandolo

Attimi di paura sono stati vissuti per una sparatoria in via Starze. L'autore è stato subito individuato e fermato dai carabinieri, anche se resta da comprendere i motivi alla base del gesto. Il pregiudicato ha sparato con un fucile contro un'abitazione del post. Fortunatamente non si registrano vittime o feriti. La sparatoria, infatti, è avvenuta nell’agglomerato di case popolari che non si trova lontano dalla stazione dei carabinieri. Infatti i militari sono subito intervenuti ed hanno individuato e fermato l’uomo che ha usato il fucile. Il responsabile si trova tutt'ora all’interno della stazione.

Non è escluso che la sparatoria potrebbe essere avvenuta per dissidi familiari. Secondo alcuni, infatti, i colpi sarebbero stati indirizzati verso la stessa abitazione del pregiudicato, dove vive con la famiglia in un appartamento di via Starze. Non è ancora chiaro se il fucile usato sia stato ritrovato o meno. Certamente il pregiudicato è stato messo nelle condizioni di non poter fare del male a nessuno, grazie all'immediato intervento dei militari.