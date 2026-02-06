Pratola Serra, turbativa d'asta: rinviato a giudizio l'ex sindaco Aufiero Il 16 ottobre prossimo inizierà il processo per i quattro imputati

di Paola Iandolo

Turbativa d’asta e corruzione al comune di Pratola Serra: rinviato a giudizio l'ex sindaco Emanuele Aufiero, A. C., S. S. e l’imprenditore A. M. Il processo per loro - accusati a vario titolo di corruzione e turbativa d'asta - inizierà il 16 ottobre prossimo davanti al tribunale di Avellino in composizione collegiale, presieduto dal giudice Sonia Matarazzo. Il pool difensivo - composto dagli avvocati Enrico Matarazzo, Alberico Villani e Ennio Napolillo - dovrà provare a scardinare le accuse mosse nei confronti dei loro assistiti dalla procura di Napoli.

Stando alle accuse mosse dalla procura, il sindaco dell’epoca Emanuele Aufiero insieme ad altri esponenti della locale amministrazione si sarebbero fatti consegnare regali e soldi dietro la promessa di affidamenti da parte dell’amministrazione comunale. Il caso più eclatante riguarda l’affidamento della gestione della pubblica illuminazione ad un’impresa della zona, che in cambio dell’appalto si sarebbe occupata di tutti i costi della campagna elettorale per sostenere Antonio Aufiero alle regionali.