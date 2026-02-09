Porto abusivo di armi e furto aggravato: arrestato 48enne di Montoro I reati, il provvedimento

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno arrestato un 48enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena.

Pena definitiva per i reati contestati

Il provvedimento restrittivo, a seguito della condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi, è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per i reati di porto abusivo di armi e furto aggravato ai danni di private abitazioni, chiese e ristoranti verificatisi in Montoro e Contrada qualche anno fa.

Tradotto in carcere dopo le formalità di rito

Terminate le formalità di rito, il predetto è stato tradotto presso la casa circondariale di Avellino a disposizione dell'Autorità Giudiziaria