Premio all'impegno quotidiano Pasquale Campanello: ecco i protagonisti Le motivazioni saranno presentate durante l'evento

Il prossimo 12 febbraio alle ore 18.00 si terrà l’VIII edizione del "Premio all'impegno quotidiano - Pasquale Campanello", presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo "San Tommaso F. Tedesco" in via Giuseppe De Conciliis n.22, nel plesso della scuola.



In questa occasione saranno premiati: Maria Antonietta Troncone, già Procuratore della Repubblica di Napoli Nord; Enrico Fontana, Responsabile nazionale dell’Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente; Nui ra’ Ferrovia APS, associazione che promuove azioni culturali e sociali nel quartiere della Ferrovia; l’Istituto Comprensivo Statale “San Tommaso F. Tedesco”, per il suo costante impegno educativo.



Le motivazioni saranno presentate durante l'evento. La moderazione sarà affidata alla giornalista Selene Fioretti de Il Mattino.



L'evento sarà l'occasione per fare memoria della figura di Pasquale Campanello, a 33 anni dalla sua scomparsa e per valorizzare il suo esempio di impegno quotidiano. In occasione del Premio, la rete di Libera e la famiglia Campanello rinnovano la loro richiesta di giustizia e di verità rispetto a ciò che accadde davvero quel pomeriggio di febbraio del 1993.



"Tutta la cittadinanza è invitata a stare al fianco della famiglia Campanello e ad essere presente al Premio".



Coordinamento provinciale di Avellino di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e Presidio di Pratola Serra “Pasquale Campanello”