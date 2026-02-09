Ariano: "Ecco in che condizioni dobbiamo accompagnare i nostri figli a scuola" Strade dissestate e sicurezza a rischio: percorso ad ostacoli da Difesa Grande a Camporeale

Nel 2026, ad Ariano Irpino, accompagnare i figli a scuola non è più un semplice gesto quotidiano, ma una vera e propria prova di resistenza.

In particolare, la strada che collega la contrada Difesa Grande a Camporeale versa in condizioni critiche, trasformandosi ogni giorno in un serio pericolo per famiglie, studenti e insegnanti che la percorrono.

Buche profonde, tratti sterrati ridotti a fango dopo ogni pioggia, pozzanghere che nascondono avvallamenti pericolosi e una evidente assenza di manutenzione ordinaria: questo è lo scenario che i genitori affrontano quotidianamente per raggiungere scuole e fermate degli scuolabus.

Le immagini raccolte lungo il percorso mostrano una carreggiata quasi impraticabile, dove anche procedere a bassissima velocità comporta rischi concreti.

"Non è solo un disagio, è una questione di sicurezza - racconta Carmine Morra un residente della zona -. Con pioggia o nebbia la situazione diventa critica. Le auto sbandano, si danneggiano e i bambini viaggiano nella paura». A destare forte preoccupazione non è soltanto la mobilità quotidiana, ma anche un aspetto ancora più grave: in caso di emergenza, un mezzo di soccorso potrebbe non riuscire a raggiungere un’abitazione in tempi rapidi, o addirittura essere costretto a fermarsi.

Ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco o della protezione civile rischiano infatti di rimanere bloccati o rallentati dalle condizioni del fondo stradale, con conseguenze potenzialmente drammatiche per chi dovesse aver bisogno di assistenza immediata. Una situazione che espone i residenti a un rischio inaccettabile e che va ben oltre il semplice disagio".

La strada Difesa Grande-Camporeale, fondamentale per il collegamento tra diverse contrade e per l’accesso ai servizi scolastici e sanitari, è da anni oggetto di segnalazioni. Nel 2026, tuttavia, il degrado appare ulteriormente aggravato dall’erosione del fondo stradale e dal mancato drenaggio delle acque piovane, che accelerano il deterioramento della carreggiata.

Le famiglie di Difesa Grande-Pianerottolo-Camporeale chiedono interventi urgenti e risolutivi alle amministrazioni competenti: messa in sicurezza immediata dei tratti più compromessi, manutenzione strutturale e una programmazione seria che restituisca dignità e sicurezza a un’arteria vitale per il territorio.

"Perché nel 2026 andare a scuola - o essere soccorsi in caso di bisogno - non dovrebbe dipendere dal meteo o dalla fortuna, ma da infrastrutture adeguate e sicure".

Il comune attraverso l'assessore Toni La Braca fa sapere che l'intervento di ripristino della sede stradale doveva essere effettuato nella giornata di oggi ma è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo.

"E' stato effettuato un soprallogo 15 gioni fa ed è nostra intenzione ripristinare la viabilità lungo questo tratto. Ho avuto già un colloquio con gli abitanti del luogo, garantendo loro il nostro impegno, non appena le condizioni lo permetteranno. Adopereremo asfalto e non breccia. Nel frattempo la strada provinciale è comunque transitabile senza alcuna difficoltà".