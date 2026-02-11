Avellino, ladri scatenati tra le contrade Pennini e Sant'Eustacchio Furti messi a segno o tentati nelle contrade della città

Avellino, ladri scatenati tra centro e periferia. Si segnalano nuovi casi di colpi messo a segno o anche tentati nelle zone rurali del capoluogo. Furti ripetuti in contrada Sant’Eustachio, via Paul Harris e zona Pennini, dove i residenti sono esasperati e invocano più controlli.

I due colpi lunedì

Nella serata di lunedì due i furti segnalati, uno riuscito e uno sventato. In uno dei casi, i ladri hanno forzato la finestra di una villetta già presa di mira in passato, ma sono stati costretti a fuggire attraversando il giardino confinante. A mettere in fuga i ladri sono stati allarme e la presenza di un cane. Nella zona la tensione è alle stelle. Da mese le ville e appartamenti sono finite nel mirino di bande organizzate, che rapidamente e ripetutamente hanno messo a segno più colpi in zona. Proprio chi abita nell'area chiede maggiori controlli, soprattutto di notte.