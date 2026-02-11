Ariano: quella chiazza d'acqua onnipresente e pericolosa sull'asfalto Accade lungo la famigerata statale 90 delle puglie a Camporeale

Quella chiazza d'acqua onnipresente sull'asfalto lungo la statale 90 delle puglie poco prima del Pullastriello. Un pericolo costante per gli automobilisti in transito che viaggiano in direzione Napoli. Non è chiaro se si tratta di una perdita o di un accumulo di acqua legato ad un ristagno sull'asfalto.

L'Anas avrebbe già effettuato un sopralluogo nei giorni scorsi. A rischio soprattutto centauri e ciclisti che soprattutto nei giorni festivi percorrono questo tratto di strada che collega la Campania alla vicina Puglia.

Un'arteria che negli ultimi giorni è stata interessata di diversi incidenti dovuti alla presenza sempre più consistente di animali selvatici, cinghiali in modo particolare e cani randagi incustoditi.

A farne le spese anche un pastore maremmano, leggi qui cosa è accaduto. Un branco di cani randagi sta arrecando non pochi disagi e pericoli agli automobilisti in transito all'altezza di ponte gonnella al confine tra Ariano e Savignano scalo.