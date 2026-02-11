Ariano: quella chiazza d'acqua onnipresente e pericolosa sull'asfalto

Accade lungo la famigerata statale 90 delle puglie a Camporeale

La segnalazione del giorno

Ariano Irpino.  

Quella chiazza d'acqua onnipresente sull'asfalto lungo la statale 90 delle puglie poco prima del Pullastriello. Un pericolo costante per gli automobilisti in transito che viaggiano in direzione Napoli. Non è chiaro se si tratta di una perdita o di un accumulo di acqua legato ad un ristagno sull'asfalto.

L'Anas avrebbe già effettuato un sopralluogo nei giorni scorsi. A rischio soprattutto centauri e ciclisti che soprattutto nei giorni festivi percorrono questo tratto di strada che collega la Campania alla vicina Puglia.

Un'arteria che negli ultimi giorni è stata interessata di diversi incidenti dovuti alla presenza sempre più consistente di animali selvatici, cinghiali in modo particolare e cani randagi incustoditi.

A farne le spese anche un pastore maremmano, leggi qui cosa è accaduto. Un branco di cani randagi sta arrecando non pochi disagi e pericoli agli automobilisti in transito all'altezza di ponte gonnella al confine tra Ariano e Savignano scalo.

