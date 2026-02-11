Ariano, nuovo parcheggio a servizio dell'ospedale: plauso della Confcommercio

Confcommercio Ariano esprime il proprio apprezzamento per l’avvio dei lavori del nuovo parcheggio a servizio dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane-Bellizzi, un progetto caldeggiato da tempo e atteso da cittadini e operatori economici.
"Si tratta di un intervento importante - afferma il presidente Nicola Grasso - che contribuirà a migliorare l’accessibilità dell’area e a potenziare i servizi anche per le numerose attività commerciali presenti in zona, favorendo una maggiore fruibilità del territorio.
Accogliamo con favore questo segnale di attenzione verso le esigenze della comunità e del tessuto imprenditoriale locale, auspicando che rappresenti un ulteriore passo verso lo sviluppo e la valorizzazione della città".
Come evidenziato ieri dal sindaco Enrico Franza (leggi qui), l'area in questione situata accanto alla caserma dei carabinieri, utilizzata come deposito e più recentemente, come spazio di ritrovo, grazie a questo progetto, verrà in un parcheggio che offrirà 58 posti auto.
La rampa di accesso garantirà un collegamento diretto e comodo con l’ospedale, migliorando significativamente l’esperienza di tutti coloro che vi si recano.