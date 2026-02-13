Solofra: incidente nella Galleria Montepergola: 4 feriti, chiusa la strada Quattro le auto coinvolte, obbligatorie le uscite a Serino e Solofra

Ancora un incidente sul Raccordo Avellino Salerno. Quattro le auto che si sono scontrare sottola galleria Monte Pergola. Il traffico

traffico è deviato sulla viabilità secondaria. E' stato necessario chiudere il tratto di strada, provvisoriament, in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Solofra e Serino. Lo scontro ha coinvolto quattro veicoli causando il ferimento di quattro persone.

Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.



