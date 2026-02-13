Club veicoli storici irpino: cultura, scuola e motorismo a Grottaminarda Iniziativa inserita nell'ambito dei festeggiamenti per i 60 anni dalla fondazione dell'Asi

Cerimonia di consegna delle targhe oro Asi in Irpinia e premiazione del concorso di disegno "C’era una volta l’automobile..." che ha visto protagonisti gli alunni dell’istituto omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino.

L'appuntamento è per domenica 22 febbraio a partire dalle ore 10:30 nella sala Sandro Pertini a Grottaminarda.

L'iniziativa è a cura del club veicoli storici irpino, federato Asi (Automotoclub storico italiano), con il patrocinio del comune di Grottaminarda.

"Il progetto portato dal Cvsi nelle scuole - spiega l'assessore ai rapporti con le associazioni e allo sport, Michele Spinapolice - ha rappresentato per gli alunni non solo uno stimolo alla creatività, ma anche un momento di confronto con i genitori ed i nonni sull’evoluzione dello sviluppo tecnico dei mezzi di trasporto e di come le rispettive generazioni hanno vissuto il motorismo, un approfondimento, per i ragazzi dell'era digitale, sulle tecnologie del passato, prevalentemente ad esecuzione manuale, quali frutto dell’intuito e dell’intelligenza umana".

"Si tratta di attività collegate ai festeggiamenti per i 60 anni dalla fondazione dell'Asi - aggiunge Luigi Iuozzo, presidente del club veicoli storici irpino - la consegna delle targhe oro Asi, rappresenta un prestigioso riconoscimento dedicato alla storia e alla passione per i veicoli d’epoca.

Per il nostro club essere federati Asi significa condividerne obiettivi e finalità. L'automotoclub storico italiano, statutariamente, sostiene e tutela gli interessi generali della motorizzazione storica italiana, valorizzandone l’importanza culturale, storica e sociale". Dunque un’occasione speciale che unisce cultura, scuola e motorismo storico.