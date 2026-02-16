Taurano, vicesindaco trova due ladri pronti a colpire: li mette in fuga I due avevano preso di mira la sua abitazione, ma li mette in fuga

di Paola Iandolo

Torna a casa e scopre due soggetti con volto travisato da passamontagna, pronti a mettere a segno l'azione predatoria. Ma grazie al suo arrivo i due malintenzionati sono stati costretti alla fuga a mani vuote.

E’ quanto avvenuto nella serata di ieri a Taurano, pochi minuti prima delle 21. Nel mirino del raid, l’abitazione di Saverio Graziano vicesindaco del comune del Vallo. L'arrivo del proprietario, a cui non è sfuggita una manovra repentina di una vettura, che era parcheggiata a pochi metri da casa sua.

Nello stesso tempo nel giardino di casa ha notato due soggetti, che hanno iniziato ad urlare e si sono dileguati. Entrambi avevano il volto coperto da un passamontagna. Il raid è fallito. Immediate le indagini dei Carabinieri della Stazione di Lauro, che hanno eseguito i rilievi sul luogo del tentato furto.

Molto utili potrebbero rilevarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza attive nella zona, prontamente acquisite e ora al vaglio dei militari che stando dando la caccia all'auto utilizzata per la fuga.