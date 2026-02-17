Aiello, maltratta gli anziani genitori: il 50enne giovedì davanti al gip Gli episodi sono iniziati a settembre scorso, diventando via via sempre più violento

di Paola Iandolo

Il cinquantenne di Aiello Del Sabato finito qualche giorno fa agli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti degli anziani genitori dovrà comparire giovedì mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino Pasquale Cerrone, il magistrato che ha firmato la misura cautelare su richiesta della Procura della Repubblica. Le indagini sono state coordinate dal pm Cecilia Annecchini.

L’indagato è difeso dall’avvocato Carmine Pascarosa del foro di Avellino. I Carabinieri della stazione di Aiello Del Sabato avevano infatti ricostruito come da settembre del 2025, quando il cinquantenne era tornato a vivere con i suoi genitori, questi erano stati costretti a subire una vera e propria escalation di minacce e in una circostanza anche una vera aggressione fisica, per cui era stato necessario chiamare il 118.

I due anziani erano stati costretti a dormire chiusi a chiave in camera da letto. Per questo motivo la denuncia e l’indagine che ha portato all’applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari. Il cinquantunenne avrebbe compiuto le azioni violente nei confronti dei genitori sotto l’effetto di alcol o sostanze.