Ritorno di fiamma dal camino, gravemente ustionato trasferito al Cardarelli Ferito gravemente un 80enne di San Potito Ultra

Un anziano di 80 anni, residente a San Potito Ultra, è stato trasferito d’urgenza dal pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino al centro grandi ustioni dell'ospedale Cardarelli di Napoli dopo aver riportato gravi ferite a causa di un incendio originatosi durante l'accensione di un camino nella propria abitazione.

Le cause dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre l’uomo stava cercando di accendere il caminetto in casa, utilizzando alcol etilico per facilitare la combustione. Un ritorno di fiamma, probabile conseguenza dell’alta volatilità del liquido, ha provocato un’esplosione di fuoco che ha coinvolto l’anziano. Le ustioni riportate sono molto estese e di grave entità, motivo per cui è stato necessario il trasferimento immediato presso la struttura specializzata di Napoli, dove è stato preso in carico dal personale medico.