Montella, futuro dell'Ospedale di Comunità: interviene il Prefetto Riflesso Sulla questione è intervenuta anche la presidente della Città dell'Alta Irpina con un incontro

di Paola Iandolo

Ospedale di Comunità a Montella: sulla questione interviene anche la Prefettura di Avellino.Il prefetto Rossana Riflesso ha convocato per domani alle 11:30 il Comune e i frati francescani, ciascuno accompagnato dai rispettivi legali, con l’intento di aprire un canale di dialogo in attesa della pronuncia del tribunale sulla proprietà dell’immobile. Dopo il sopralluogo del Ministero della Cultura, la questione approda in Prefettura per tentare di trovare una soluzione.

Tra i faldoni comunali emerge anche l’esito di un ricorso dei frati al Tar di Salerno nel 2021. I religiosi avevano impugnato la delibera della giunta comunale che destinava l’immobile a ospedale di comunità, ma il ricorso fu dichiarato inammissibile: il tribunale osservò che già nel 2020 il Comune aveva destinato altri immobili a uso sanitario, come Covid Residence, e che la modifica della destinazione d’uso non era stata contestata all’epoca.

Oggi il contenzioso sulla proprietà dell’immobile si protrae da oltre un anno e mezzo e si intreccia con le scadenze per l’utilizzo dei fondi PNRR. Neanche a dirlo, il tempo stringe, mentre i 25 sindaci dell’area pilota si preparano a esprimersi. La presidente della Città dell’Alta Irpinia, Rosanna Repole, li ha convocati per giovedì 19 febbraio a Lioni, dopo le indicazioni già fornite dal rappresentante del Piano d’Ambito, Antonio Vella.