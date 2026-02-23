Avellino, Isochimica, il Pg ha chiesto di rinnovare la prova: in aula Auriemma Il consulente che effettuò una perizia sullo stabilimento di Rione Ferrovia verrà ascoltato a giugno

di Paola Iandolo

Udienza fiume quella che si è svolta oggi davanti ai giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli. Sono stati ascoltati - con un confronto serrato - i tre consulenti tecnici del pubblico ministero nominati nel processo di primo grado, i consulenti delle parti civili e la consulente di Ferrovie Italiane per gli undici decessi contestati ad alcuni degli imputati. A stabilirlo - nelle precedenti udienze - giudici di secondo grado che avevano parzialmente accolto uno dei motivi di Appello proposti dalla difesa dell’ingegnere Vincenzo Izzo, rappresentata dal penalista Alberico Villani e da Rfi come responsabile civile, rappresentata dall’avvocato Antonio Fiorella. Domande tese a far luce sul nesso causale - ravvisato dallla pubblica accusa e negato dai consulenti della difesa - dall'esposizione alle fibre di amianto e i decessi degli undici operai.

Il processo davanti ai giudici di Appello proseguirà a giugno. Quando nonostante l'opposizione delle difese, il pg ha chiesto e ottenuto di rinnovare la prova, ascoltando anche il consulente Auriemma che fece una perizia sullo stabilimento di Rione Ferrovia, Isochimica. Sarà in quella data che i giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli riprenderanno il processo di secondo grado per il disastro dell’ex Isochimica, in cui sono chiamati a decidere dopo i ricorsi sia della Procura che delle difese contro il verdetto di primo grado del collegio presieduto dal giudice Sonia Matarazzo del 28 gennaio 2022, dopo una camera di consiglio durata circa tre ore avevano accolto l’eccezione di nullità della citazione a giudizio che aveva escluso gli operai “viventi” vittime di lesioni presentata dal penalista Alberico Villani.

Davanti alla Corte di Appello ci sono i 28 imputati per cui è stata proposta impugnazione da parte della Procura della sentenza di primo grado. Gli ex operai che sono rientrati nel processo sono rappresentati dagli avvocati Brigida Cesta, Angelo Polcaro, Carmine Monaco, Antonio Petrozziello, Domenico Carchia, Ennio Napolillo, Claudio Frongillo, Eleonora Guerriero, Nicola D’Archi, Gerardo Santamaria, Bartolo Senatore, Carmine Freda, Carmine Lo Conte, Antonio Larizza, Antonio Romano, Annunziata Teschio, Paola Albano, Maria Golia, Francesco Micciche’, Mara Iandolo, Rolando Iorio, Antonio Colucci, Antonio Iannaccone, Domenico Festa, Mario Di Salvia.