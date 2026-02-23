Incidente stradale lungo la Variante ad Ariano: tre feriti in ospedale/VIDEO La testimonianza di un poliziotto penitenziario il quale ha subito allertato i soccorsi

E' di tre feriti, finiti tutti al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 90 delle puglie, zona Variante, poco distante dal bivio di contrada Loreto.

Coinvolte una Bmw e due fiat punto. Ad avere la peggio un 78enne che ha riportato un trauma cranico. Meno preoccupanti le condizioni degli altri due conducenti.

E' stato un poliziotto penitenziario, fermo in una piazzola e scaraventato di qualche metro dalla Bmw a dare subito l'allarme e ad allertare i soccorsi. "Ero fermo in macchina al telefono, fuori dalla sede stradale quando sono stato letteralmente sbalzato".

La bmw condotta da un 50enne della Valle del Cervaro, pochi secondi prima era entrata in collisione con l'altra fiat punto guidata dall'anziano che con ogni probabilità usciva dal piazzale si una struttura commerciale. Sul posto due ambulanze del 118 e la polizia municipale.

Gli agenti, che stanno riscostruendo attentamente la dinamica dell'accaduto, hanno disposto anche una serie di accertamenti.

Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e i rilievi. Sono stati gli stessi agenti a disporre un senso unico alternato e a limitare al minimo i disagi alla circolazione, considerata l'ora di punta.