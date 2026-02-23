Avellino, subito in campo dopo la Reggiana: vicino il recupero di Izzo Ripresa la preparazione verso il derby con la Juve Stabia

Dopo il pari di Reggio Emilia, l'Avellino è subito tornato in campo per preparare il derby interno contro la Juve Stabia. Sul prato del "Partenio" il tecnico Davide Ballardini ha avuto modo di analizzare la prestazione disputata in terra emiliana, a cominciare dalle amnesie avute dai Lupi in alcune fasi del match. Nella prima uscita stagionale l'allenatore è ripartito dal 3-5-2, cambiando però più di una pedina rispetto alla gestione Biancolino.

Da capire, adesso, se Ballardini sfrutterà questa settimana per cambiare qualcosa anche dal punto di vista tattico ed inserire quel trequartista che spesso è stato impiegato dal tecnico ravennate. Nei prossimi giorni, tra l'altro, l'Avellino potrebbe recuperare Armando Izzo: il difensore è ormai pronto al rientro in gruppo. In passato, tra l'altro, il calciatore ha già lavorato con Ballardini - otto anni fa al Genoa - che è pronto a rafforzare la retroguardia irpina anche con la sua esperienza.