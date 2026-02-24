Ariano, rubano due trattori ma l'assalto fallisce: a Difesa Grande non si passa Vince la grande forza degli agricoltori contro la criminalità

Intercettati da un sistema di allarme, rinunciano ad un primo colpo, poi entrano in un'abitazione disabitata e non contenti portano via poco distante due trattori senza però fare i conti con la grande forza degli agricoltori.

Notte movimentata, quella appena trascorsa nelle campagne di Difesa Grande ad Ariano Irpino. Grazie anche ai terreni inzuppati di pioggia i malviventi non hanno avuto vita facile.

In pochi minuti tutta la zona tra Monteleone di Puglia, Ariano e Savignano Irpino è stata cinturata. E' scattato il tam tam. In strada sono scesi una cinquantina di abitanti che grazie alla loro azione sinergica sono riusciti a mettere in fuga la banda.

Nei campi restano solo le tracce dei trattori ma i due mezzi sono stati recuperati. Sul posto poco dopo sono giunti carabinieri e polizia che hanno avviato le indagini. Posti di blocco sono stati istituiti lungo la statale 90 delle puglie, fino al confine tra Campania e Puglia ma dei malviventi neppure l'ombra.

Una notte insonne e movimentata, ma un dato è certo: a Difesa Grande non si passa. Ebbene che lo sappia la criminalità.