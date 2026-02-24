Avellino, donna tenta di togliersi la vita nella notte: salvata in extremis La giovane donna era pronta a togliersi la vita in un parcheggio di Pianodardine

Tragedia sfiorata ad Avellino nella notte dove una giovane donna ha tentato di togliersi la vita in una area periferica del capoluogo. Poco dopo la mezzanotte, all’interno di un parcheggio della zona industriale di Pianodardine, la giovane donna originaria della provincia di Salerno ha tentato di togliersi la vita. La donna è salva grazie all’intervento di due ragazzi presenti sul posto, che hanno parlato con lei facendola desistere dalle sue intenzioni e hanno immediatamente allertato i carabinieri e il personale sanitario.

Soccorsi tempestivi: sul posto carabinieri e ambulanza

Sul luogo sono giunti tempestivamente i militari dell’Arma e un’ambulanza, che hanno preso in carico la ragazza e ne hanno garantito la prima assistenza. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni della giovane né sulle cause che hanno portato al gesto.