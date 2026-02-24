Sicurezza: l'osservatorio provinciale fa tappa a Sant'Andrea di Conza Mercoledì 25 febbraio nuovo incontro con le comunità dell’Alta Irpinia*

Mercoledì 25 febbraio, alle ore 17.00, il Centro Polifunzionale “Angelo Gabriele Giorgio” (ex Fornace) di Sant’Andrea di Conza ospiterà una nuova tappa dell’Osservatorio sullo Stato della Provincia, il percorso di ascolto e confronto promosso dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, per raccogliere direttamente dai territori istanze, criticità e prospettive di sviluppo.

L’iniziativa coinvolgerà le comunità di Sant’Andrea di Conza, Calabritto, Caposele, Conza della Campania, Lioni, Senerchia e Teora. Un momento di dialogo aperto che vedrà la partecipazione del Prefetto, affiancata dai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di consolidare il rapporto tra istituzioni e cittadini attraverso un confronto diretto e costruttivo.

L’incontro si inserisce nel più ampio itinerario dell’osservatorio, nato per offrire uno spazio stabile di partecipazione e condivisione, capace di tradurre l’ascolto in azioni concrete. Al centro del dibattito, i temi della sicurezza e della legalità, insieme alle questioni legate alla coesione sociale, alle infrastrutture, ai servizi essenziali e alle opportunità di crescita per le aree interne.

L’appuntamento rappresenta un’occasione significativa per far emergere le specificità del territorio e individuare, in un clima di collaborazione istituzionale, percorsi operativi orientati alla tutela e alla valorizzazione delle comunità locali. La cittadinanza è stata invitata a partecipare.