Avellino, Nuovo Clan Partenio: fissata l'udienza davanti alla Suprema Corte I giudici della Corte di Cassazione hanno fissato per il prossimo 2 aprile

di Paola Iandolo

Nuovo Clan Partenio: fissata l'udienza davanti ai giudici della Corte di Cassazione. Le condanne inflitte ai vertiici e ai presunti sodali dell'organizzazione criminale capeggiata dai Galdieri in secondo grado dai giudici della Corte di Appello verranno vagliate dai giudici della Suprema Corte. L'udienza è prevista per il prossimo 2 aprile.

I giudici della Corte di Appello di Napoli nel giugno del 2025 hanno confermato le condanne per i presunti vertici del sodalizio criminale e riformato la sentenza di primo grado emessa nel luglio 2023 per i presunti sodali.

Le condanne inflitte in Appello:

Franco Ambrosone (libero) da 2 anni e 6 mesi ad 1 anno sei mesi, concesse le circostanze attenunate generiche e il beneficio della pena sospesa

Diego Bocciero da 20 anni di reclusione a 19 anni e 10 mesi di reclusione e 19mila euro di multa

Giuliana Brogna da 4 anni e 6 mesi a 3 anni di reclusione e 6mila euro di multa

Martino De Fazio Martino da 2 anni e sei mesi confermata

Carlo Dello Russo da 24anni e 9 mesi a 24 e 7 mesi di reclusione

Luigi De Simone da13 anni e 9 mesi a 13 anni di reclusione e 7 mila euro di multa

Giuseppe Durante da 16 anni a 15 e 10 mesi di reclusione

Nicola Galdieri da 21 anni - confermata

Pasquale Galdieri da 25 anni - confermata

Angelo Genito da 19 anni e 3 mesi a 18 anni e mesi 6 di reclusione e 16 mila

Sabino Mariano da 4 anni a 2 anni 6 mesi di multa a 2 anni e mesi 6 di reclusione

Antonio Matarazzo da 14 anni di reclusione a 13 anni e mesi 6 di reclusione

Giuseppe Moscatiello da 13 anni e 9 mesi a 7 anni di reclusione e 7 mila euro di multa

Ernesto Nigro da 17 anni - confermata

Giuseppina Nigro da 14anni e 6 mesi a 13 anni e 6 mesi di reclusione e 8 mila multa

Ludovico Nittolo da 14 anni a 13 anni e 11 mesi di 10mila di multa

Mario Rosania da 13 anni e 6 mesi a 7 anni e 9 mesi 8 di multa

Antonio Taccone da 15 anni a 14 anni e 4 mesi di reclusione

Carmine Valente (detto Caramella) da 21 anni a 15 anni di reclusione

Giovanni Volpe (libero) da 9 anni e 9 mesi - confermata

Renato Freda da 14 anni a 13 anni di reclusione